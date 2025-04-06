Оппозиционная турецкая партия объявила сбор подписей по недоверию Эрдогану

Председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель объявил о начале масштабной кампании по сбору подписей с целью выразить недоверие президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану и инициировать проведение досрочных президентских выборов.
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