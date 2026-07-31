"Пока Меладзе и Ургант постили квадраты, Наташу чуть с землёй не сровняли!": Виктор Рыбин рассказал о ненависти к тем, кто "за Победу"

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин долгое время последовательно занимает активную гражданскую позицию. Сам артист не раз подчёркивал, что он "не за войну, а за Победу", и считает, что просто говорить "Я за мир" недостаточно.
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