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Царьград

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"Пока Меладзе и Ургант постили квадраты, Наташу чуть с землёй не сровняли!": Виктор Рыбин рассказал о ненависти к тем, кто "за Победу"

"Пока Меладзе и Ургант постили квадраты, Наташу чуть с землёй не сровняли!": Виктор Рыбин рассказал о ненависти к тем, кто "за Победу"

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин долгое время последовательно занимает активную гражданскую позицию. Сам артист не раз подчёркивал, что он "не за войну, а за Победу", и считает, что просто говорить "Я за мир" недостаточно.

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