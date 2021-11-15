Ізраїль дозволив вакцинувати від Covid-19 дітей від 5 до 11 років

В Ізраїлі щеплення від коронавірусу дозволили дітям від 5 до 11 років. Місцеві органи охорони здоров’я ухвалили рекомендації експертної групи щодо боротьби з небезпечним вірусом використовувати препарат для захисту представників цієї вікової групи.