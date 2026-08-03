Зеленский назначил нового главу СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Совета национальной безопасности Украины (СНБО) исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко, соответствующий указ размещен на официальном сайте украинского лидера.
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