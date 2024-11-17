Александр Колесов: 16 ноября стал самым теплым в истории Санкт-Петербурга

Средняя суточная температура воздуха составила +7,8 градусов и перекрыла предыдущий рекорд 1920 года Как рассказал синоптик Александр Колесов, западные направления ветра принесли к нам такой теплый воздух, что вчерашний день, 16 ноября, стал самым теплым в истории Санкт-Петербурга.
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