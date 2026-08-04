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Россия и Казахстан начали интеграцию маркетплейсов до начала военных действий на Украине

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия и Казахстан начали интеграцию своих маркетплейсов еще до начала военных действий Киева против складов и логистических центров, передает ТАСС.

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