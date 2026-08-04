Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия и Казахстан начали интеграцию своих маркетплейсов еще до начала военных действий Киева против складов и логистических центров, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии