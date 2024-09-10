Чемпион Андрей Вдовин поделился впечатлениями о Паралимпийских играх в Париже

Знаменитый нижегородец Андрей Вдовин вновь стал паралимпийским чемпионом. Он занял 1‑е место в беге на дистанции 400 метров в своём классе на Паралимпийских играх в Париже, тем самым закрепив за собой титул после победы на играх в Токио.