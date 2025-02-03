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"Над головой разрывалось небо": В Одессе уничтожены французские офицеры, СБУ оцепила район. Терпение кончилось – Сводка глазами военкоров

"Над головой разрывалось небо": В Одессе уничтожены французские офицеры, СБУ оцепила район. Терпение кончилось – Сводка глазами военкоров

Фото: ТГ-канал Zelenskiy official Илья Головнёв В Одессе ночью было очень громко. Мощным ракетным ударом уничтожены французские офицеры, прибывшие на Украину с Ближнего Востока.

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