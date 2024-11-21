Ульянов: МАГАТЭ должно проверять Украину в свете заявлений о создании ЯО

Тщательную проверку соблюдения Украиной ядерных гарантий следует провести МАГАТЭ после заявлений киевских властей о возможной разработке ядерного оружия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 21 ноября в ходе Совета управляющих МАГАТЭ.
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