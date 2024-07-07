БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вооружённые силы Великобритании — подстрекательские войска в Северной Европе

Вооружённые силы Великобритании — подстрекательские войска в Северной Европе

Великобритания является одним из активнейших участников конфликта вокруг Украины. Лондон уже потратил на эту войну около 12 миллиардов фунтов, не собирается останавливаться и заставляет другие страны делать это же.

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