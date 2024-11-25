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Кандидат на пост канцлера Германии признал ошибки в помощи Украине

Кандидат на пост канцлера Германии признал ошибки в помощи Украине

Германия всегда опаздывала с поставками оружия Украине. Ошибки в помощи Киеву признал министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «Зеленых» Роберт Хабек, сообщает Die Zeit.

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