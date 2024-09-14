Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Boeing Starliner разбился?

Boeing Starliner разбился?

(пиндосня обос.ались в очередной раз, впрочем им не привыкать) ================================================ Прошло время с момента перемоги, вылившейся в превозмогание Боингом своей техники и якобы посадки Boeing Starliner на Землю (хоть и без астронотов, которые не решились лететь обратно на этом ведре).

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