Boeing Starliner разбился?

(пиндосня обос.ались в очередной раз, впрочем им не привыкать) ================================================ Прошло время с момента перемоги, вылившейся в превозмогание Боингом своей техники и якобы посадки Boeing Starliner на Землю (хоть и без астронотов, которые не решились лететь обратно на этом ведре).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии