Boeing Starliner разбился?

(пиндосня обос.ались в очередной раз, впрочем им не привыкать) ================================================ Прошло время с момента перемоги, вылившейся в превозмогание Боингом своей техники и якобы посадки Boeing Starliner на Землю (хоть и без астронотов, которые не решились лететь обратно на этом ведре).