Пострадавший из-за теракта в "Крокусе" подал иск к организаторам концерта

Как сообщает в Телеграм пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, один из пострадавших во время террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске подал в суд исковое заявление к компании-организатору концерта группы «Пикник» .