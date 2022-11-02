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Ефимов: Развитие участка столичной промзоны «Кунцево» организует городской оператор

Ефимов: Развитие участка столичной промзоны «Кунцево» организует городской оператор

РИАМО – 2 ноя. В столице комплексное развитие участка бывшей промзоны «Кунцево» площадью более 21 га проведет городской оператор, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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