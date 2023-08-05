АНГЕЛ АНГЕЛ

Если Хуснуллина не убрать с восстановительных работ на новых территориях, то благодаря ввозу туда пришлых мигрантов, гастарбайтеров, в ущерб Русским местным жителям, то на этой территории будет анклав пришлых и вместо бандеровцев будут там басмачи, это все входит в план Эрдогана по отторжению у России южных территорий... Так что Хуснуллин враг России и ее народа, где он там необоснованные сметы на строительство и затраты на него, неконтролируемый ввоз пришлых, коррупция и воровство.