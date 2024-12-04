«Ливерпуль» после ошибки Келлехера пропустил 3-й гол на 90-й минуте матча с «Ньюкаслом». Голкипер не стал выбивать мяч после подачи штрафного, думая, что он уходит за пределы поля

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (3:3) на выезде в 14-м туре АПЛ. На 90-й минуте при счете 3:2 в пользу «Ливерпуля» Келлехер не попытался дотянуться до мяча после подачи со стандарта и убрал руки, думая, что мяч уходит за пределы поля.