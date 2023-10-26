Израиль может затопить туннели ХАМАС перед наземной операцией. Оценка Сеймура Херша

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждает, что израильское руководство готово «списать заложников» в секторе Газа, если решит начать наземную операцию против радикального движения ХАМАС.
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