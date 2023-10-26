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Израиль может затопить туннели ХАМАС перед наземной операцией. Оценка Сеймура Херша

Израиль может затопить туннели ХАМАС перед наземной операцией. Оценка Сеймура Херша

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждает, что израильское руководство готово «списать заложников» в секторе Газа, если решит начать наземную операцию против радикального движения ХАМАС.

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