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ФСБ РФ накрыла международную сеть мошеннических колл-центров

ФСБ РФ накрыла международную сеть мошеннических колл-центров

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность международной сети колл-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании Milton Group Давида Кезерашвили, который в настоящее время скрывается в Лондоне.

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