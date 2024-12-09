ФСБ РФ накрыла международную сеть мошеннических колл-центров

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность международной сети колл-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании Milton Group Давида Кезерашвили, который в настоящее время скрывается в Лондоне.
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