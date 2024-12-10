Прокуратура добивается возврата квартиры, которую челнинка продала мошенникам

Прокуратура добивается возврата квартиры, которую жительница Набережных Челнов продала мошенникам. Выяснилось, что с мая по август мошенники убеждали 76-летнюю женщину, что «злоумышленники» скоро отберут у нее квартиру.
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