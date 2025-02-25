Европа не может ничего требовать от России – Путин

Европа не может ничего требовать от России. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя требования европейских лидеров непременно включить их в переговорный процесс по Украине.
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