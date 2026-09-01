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Московский район торжественно Твери отметил 90-летие

Московский район торжественно Твери отметил 90-летие

Московский район Твери отметил 90-летие — праздничное мероприятие прошло в ДК «Химволокно». Участвовали депутаты, представители администрации, ветераны, руководители предприятий, врачи, педагоги и жители.

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