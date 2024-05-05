ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Опять по новому кругу...   То вы делаете хоть какие-то исключения (для "мужа подруги" хотя бы), то снова ваши высказы...Почему меркантиль...
  • Элина Морозова
    Женщинам только и остается, что самим брать на себя роль добытчицы. Делать карьеру, бизнес. Чтобы содержать семью, му...Новая мода: бывши...
  • Элина Морозова
    Ничего не поделаешь. Все по закону. Крутитесь сами. А если совсем припечет и работы лишитесь, то отдайте  ребенка отц...Новая мода: бывши...

Зачем старикам хоромы? Однушки хватит. А можно и комнатой обойтись

Зачем старикам хоромы? Однушки хватит. А можно и комнатой обойтись

Наткнулась в сети на блогера по имени Жанна Николаевна. Она озвучила весьма спорную мысль о том, что женщине под 60, которая живет одна, совершенно не нужно большое жизненное пространство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Пенсионеры, родители...неважно, должны жить там где привыкли и как хотят. Хоть в одной комнате из нескольких, хоть гулять каждый день по СВОЕЙ  БОЛЬШОЙ квартире. Есть только одно НО. Следите родственники, чтобы у старых родственников не образовывались долг по квартплате. А то после их кончины потом вам за все платить при вступлении в наследство.
Ответить
13 час.
lenivka
Никогда не жила в общежитии.Всегда были квартиры.После пенсии переехали в другой город в новую трешку 94 метра.Думали что дети с внуками будут приезжать,а им некогда.А мне уже ничего не надо.Жила бы одна, то взяла бы однушку.
Ответить
9 час.
Вера Федорова
Досадно то, что окружающим так не дают покоя квадратные метры пожилых людей. Согласна с предыдущими комментариями, они сами, своим горбом, их заработали.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх