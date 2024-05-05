Наткнулась в сети на блогера по имени Жанна Николаевна. Она озвучила весьма спорную мысль о том, что женщине под 60, которая живет одна, совершенно не нужно большое жизненное пространство.
Зачем старикам хоромы? Однушки хватит. А можно и комнатой обойтись
Комментарии
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Майя Maja
Пенсионеры, родители...неважно, должны жить там где привыкли и как хотят. Хоть в одной комнате из нескольких, хоть гулять каждый день по СВОЕЙ БОЛЬШОЙ квартире. Есть только одно НО. Следите родственники, чтобы у старых родственников не образовывались долг по квартплате. А то после их кончины потом вам за все платить при вступлении в наследство.
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13 час.
lenivka
Никогда не жила в общежитии.Всегда были квартиры.После пенсии переехали в другой город в новую трешку 94 метра.Думали что дети с внуками будут приезжать,а им некогда.А мне уже ничего не надо.Жила бы одна, то взяла бы однушку.
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9 час.
Вера Федорова
Досадно то, что окружающим так не дают покоя квадратные метры пожилых людей. Согласна с предыдущими комментариями, они сами, своим горбом, их заработали.
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2 час.
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