Зачем старикам хоромы? Однушки хватит. А можно и комнатой обойтись

Майя Maja

Пенсионеры, родители...неважно, должны жить там где привыкли и как хотят. Хоть в одной комнате из нескольких, хоть гулять каждый день по СВОЕЙ БОЛЬШОЙ квартире. Есть только одно НО. Следите родственники, чтобы у старых родственников не образовывались долг по квартплате. А то после их кончины потом вам за все платить при вступлении в наследство.