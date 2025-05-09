Аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович после обращения главы киевского режима Владимира Зеленского к новому папе Римскому Льву ХIV заявил, что Зеленского ждет "отдельное место в аду".
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