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Представлен Smart Watch Face 2 — теперь он сможет «смотреть» на водителя

Представлен Smart Watch Face 2 — теперь он сможет «смотреть» на водителя

Новый ИИ-помощник получил поворотную конструкцию, более живые эмоции и появится в продаже уже 7 сентября Xiaomi Smart Watch Face 2 поступит в продажу 7 сентября в магазине Xiaomi Auto.

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