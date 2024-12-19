Трамп оценил решение о финансировании правительства

Члены Палаты представителей Конгресса США пришли к хорошей сделке о финансировании правительства. Об этом сообщил избранный американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии