ВС РФ нанесли удары по националистам "Азова"* на краснолиманском направлении

Армейская авиация группировки российских войск "Центр" нанесла удары по националистам батальона "Азов"* на краснолиманском направлении, сообщил в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
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