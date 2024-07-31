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Житель Волчанска перешел на сторону РФ, назвав Украину «дебильной страной»

Житель Волчанска перешел на сторону РФ, назвав Украину «дебильной страной»

Иван Коновалов из Волчанска, Харьковская область, в интервью, опубликованном в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил о своем решении перейти на сторону России, мотивируя это желанием жить в «нормальной русской стране» вместо «дебильной страны».

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