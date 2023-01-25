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Зачастую крестьяне занимали положение, ничем не отличающееся от домашнего скота, как бы грустно это ни звучало

Зачастую крестьяне занимали положение, ничем не отличающееся от домашнего скота, как бы грустно это ни звучало

﻿﻿До 1861 года крепостные находились в полной зависимости от помещиков. У них не было юридической свободы, потому что эти люди считались собственностью своего хозяина.

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