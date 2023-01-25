Зачастую крестьяне занимали положение, ничем не отличающееся от домашнего скота, как бы грустно это ни звучало

До 1861 года крепостные находились в полной зависимости от помещиков. У них не было юридической свободы, потому что эти люди считались собственностью своего хозяина.
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