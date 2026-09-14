Происшествия
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Происшествия

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В Саратовской области сотрудник салона сотовой связи подозревается в совершении преступлений в сфере компьютерной информации и подделке документов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершения рада преступлений в сфере компьютерной информации и подделке документов.

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