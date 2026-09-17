Прогноз погоды на 17 сентября. 🌥Переменная облачность. 🌧Местами кратковременные дожди. 🌬Ветер ночью западный, северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, до конца суток 16.
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