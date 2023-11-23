Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Стала известна су...
  • Boris Borisov
    Категорически подтверждаю : -ВСЁ побережье Чермного моря   + Тирасполь Приднестровье -это Россия ! Так было  , есть  ...Украина может ост...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Стала известна су...

В Госдуме РФ предложили не давать маткапитал отдельным категориям граждан

В Госдуме РФ предложили не давать маткапитал отдельным категориям граждан

Речь идет о лицах с двойным гражданством.Депутат Госдумы РФ от КПРФ Михаил Матвеев предложил ограничить выдачу маткапитала – по его словам, выплачивать его стоит лишь тем, у кого нет двойного гражданства, и у кого хотя бы один родитель является россиянином по рождению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх