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Американский летчик поджег себя в поддержку Палестины

Американский летчик поджег себя в поддержку Палестины

РИАМО - 26 фев. Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, протестуя против действий ЦАХАЛ на Ближнем Востоке, сообщают «Известия» со ссылкой на The Daily Mail 25 февраля мужчина выкрикивал пропалестинские лозунги и потом поджог себя, организовав прямой эфир в соцсетях.

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