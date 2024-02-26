Американский летчик поджег себя в поддержку Палестины

РИАМО - 26 фев. Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, протестуя против действий ЦАХАЛ на Ближнем Востоке, сообщают «Известия» со ссылкой на The Daily Mail 25 февраля мужчина выкрикивал пропалестинские лозунги и потом поджог себя, организовав прямой эфир в соцсетях.