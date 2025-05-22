Раскрыты подробности о новом бренде Tenet из Калуги: что это за марка — и что под ней будут выпускать?

Стало известно, что подразумевается под наименованием нового российского бренда Tenet из Калуги. Напомним, что под этой маркой будет выпускаться несколько моделей кроссоверов на бывшей площадке Volkswagen (сейчас «АГР Холдинг»).
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