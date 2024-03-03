Мы знаем, что они задумали или о наивной западной хитрости

E Ed Приведёт ли это их в чувство? Навряд ли. А вот пыл охладить очень даже может??? Явная хрень, а ля добрая воля!

НМ Наталия Москаленко Понимание только одно из двух: бить по мордасам или по карману! А лучше и то и другое!