Вы не задумывались для чего Россия опубликовала запись разговора двух немецких военных, обсуждающих удары по нашей стране и возможность отправки войск Германии в зону конфликта? Вариант для внутреннего потребления (пропаганды, нагнетания и т.
Мы знаем, что они задумали или о наивной западной хитрости
Комментарии
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E
Ed
Приведёт ли это их в чувство? Навряд ли. А вот пыл охладить очень даже может??? Явная хрень, а ля добрая воля!
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10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Понимание только одно из двух: бить по мордасам или по карману! А лучше и то и другое!
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10 час.
Игорь
Ну бритые с пшеками и чухонцами уже получили чувствительные для карманов шлепки по пятачкам. Запасаемся семечками и ждем продолжения представления "Цирка уродцев"
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9 час.
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