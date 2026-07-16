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Пятый канал

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В Южной Корее детям до 14 лет планируют запретить заводить аккаунты в соцсетях

В Южной Корее детям до 14 лет планируют запретить заводить аккаунты в соцсетях

В Южной Корее решили серьезно ограничить онлайн-контент и, в частности, социальные сети. Так, для подростков от 14 до 19 лет хотят изменить дизайн и функционал, чтобы они меньше времени проводили на платформах.

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