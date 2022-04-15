Спецпредставители Армении и Турции встретятся в Вене — СМИ

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках работы по нормализации отношений двух стран состоится в Вене, дата уточняется, сообщил Арменпресс пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.
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