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Спецпредставители Армении и Турции встретятся в Вене — СМИ

Спецпредставители Армении и Турции встретятся в Вене — СМИ

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках работы по нормализации отношений двух стран состоится в Вене, дата уточняется, сообщил Арменпресс пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.

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