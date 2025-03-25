CD Projekt подтвердила, когда выйдет The Witcher 4 — не раньше 2027 года У амбициозного ро...

CD Projekt подтвердила, когда выйдет The Witcher 4 — не раньше 2027 годаУ амбициозного ролевого экшена с открытым миром The Witcher 4 («Ведьмак 4») от CD Projekt Red до сих пор нет даты выхода, но теперь у фанатов хотя бы будет представление о том, когда ждать релиз игры.
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