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Филипп Киркоров в тяжелом состоянии отправился в храм и помыл там полы

Филипп Киркоров в тяжелом состоянии отправился в храм и помыл там полы

Филипп Киркоров впервые рассказал о том, что было поворотной точкой, после которой он стал отцом. Поп-король отечественной эстрады без утайки поведал, как ему пришлось преодолеть себя.

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