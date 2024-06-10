Темпы жилищного строительства в Челябинске обвалились вдвое

В Челябинске резко сократился объем жилья, введенного в эксплуатацию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года в областном центре введено в эксплуатацию 140,7 тысячи квадратных метров жилья.
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