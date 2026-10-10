«Была заминка в верхней точке броска. Изменил это». Билаль Кулибали подготовился к контрактному году

22-летний французский защитник « Вашингтона » Билаль Кулибали начнет 4-й сезон в НБА . У игрока еще есть время до 19 октября, чтобы досрочно продлить соглашение, но пока ситуация идет к выходу на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом.