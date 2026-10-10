«Была заминка в верхней точке броска. Изменил это». Билаль Кулибали подготовился к контрактному году

22-летний французский защитник « Вашингтона » Билаль Кулибали начнет 4-й сезон в НБА . У игрока еще есть время до 19 октября, чтобы досрочно продлить соглашение, но пока ситуация идет к выходу на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым