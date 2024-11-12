Достижения Китая в области «зеленого» управления представлены в Баку на Конференции ООН 

29-я Конференция ООН по изменению климата открылась в понедельник в Баку, столице Азербайджана. Встреча продлится 12 дней и будет посвящена разработке новых коллективных количественных целей для финансирования фондов борьбы с изменением климата и реализации механизма глобального углеродного рынка в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения, сообщает romanian.