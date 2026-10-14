Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании напомнил, что против России введено уже 35 480 санкций, подчеркнув, что, преодолевая вызовы, страна становится сильнее.
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