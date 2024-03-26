На Смоленщине зарастает порядка 5,2 тысячи гектаров сельхозземель

Зачастую владельцы избавляются от сорняков, поджигая их При таянии снега и наступлении тепла некоторые собственники сельскохозяйственных земель, которые заросли сорниками, устраивают пал, чтобы избавиться от лишней растительности.
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