Ликсутов рассказал о выпуске лимитированных карт «Троек» к 20-летию ОЭЗ Москвы

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что к 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва» выпустили лимитированные транспортные карты «Тройка» в фирменном стиле флагмана столичной промышленности .
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