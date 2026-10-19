Площадь Республики во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Jack Taylor/ReutersВторой человек скончался в Париже в ходе массовых протестов.
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