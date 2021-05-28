«Сенька-Тузик звонил. Бандиты назначили встречу». Женева, 16 июня. Байден - Путин

Моя Поляна Техасский сенатор Тед Круз потребовал от нашего президента торт за отмену санкций по «Северному потоку – 2», так и написал: «Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок.