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«Сенька-Тузик звонил. Бандиты назначили встречу». Женева, 16 июня. Байден - Путин

«Сенька-Тузик звонил. Бандиты назначили встречу». Женева, 16 июня. Байден - Путин

Моя Поляна Техасский сенатор Тед Круз потребовал от нашего президента торт за отмену санкций по «Северному потоку – 2», так и написал: «Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок.

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