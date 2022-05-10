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Роман Дяблов: у нас очень читающая семья - дочь тратит все карманные деньги на книги

Роман Дяблов: у нас очень читающая семья - дочь тратит все карманные деньги на книги

Дальневосточный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) продолжает рубрику "Полка ЛиТРа" (6+), в рамках которой известные люди и медийные личности Дальнего Востока рассказывают о своих книжных инсайтах, а также делятся топами любимых произведений.

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