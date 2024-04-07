Bandai открыла портал в параллельную вселенную для фанатов Тамагочи

Фанаты игры Tamagotchi Uni, по их мнению, наконец-то получили заслуженную награду. После серии экспериментов с цифровой площадкой Tamaverse для совместных игр пользователей компания Bandai открыла Tama Portal.
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