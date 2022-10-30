В "Москвиче" с картошкой и с поднятым ручником: истории "за рулем" от жителей Приморья

Сегодня, в последнее воскресенье октября, отмечается День автомобилиста. В Приморье, согласно официальным подсчетам, сконцентрировано максимальное количество машин на душу населения.
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