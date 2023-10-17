Как арабские шейхи устроили энергетический Перл-Харбор

6 октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль. Арабский мир активно поддержал нападение. Целые соединения, части, добровольцы, техника и деньги шли из Алжира, Марокко, Туниса, Ливии, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии, Пакистана и ряда других стран.